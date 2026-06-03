Де та коли дивитися матч фінал Євро-2026 Україна – Азербайджан

У четвер, 4 червня, збірна України з мініфутболу проведе фінальний матч Євро-2026 проти команди Азербайджану.

Протистояння наживо покаже Київстар ТБ. Відеоогляд поєдинку, а також аналітична студія будуть доступні на FootballHub. Крім того, "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Азербайджан.

Гра за трофей у словацькій Братиславі розпочнеться о 21:30 за київським часом.

До цього на стадії плейоф збірна України впевнено перемогла Португалію (3:1), Грузію (4:0) та Угорщину (5:1), вперше в історії вийшовши до фіналу чемпіонату Європи.

Натомість Азербайджан, який є чинним чемпіоном світу, у півфіналі змусив задовольнитися бронзою чемпіонів Європи 2024 року – Сербію.