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Визначився суперник України у фіналі Євро-2026

Сергій Шаховець — 3 червня 2026, 23:00
Визначився суперник України у фіналі Євро-2026
European Minifootball Federation

Став відомий суперник збірної України у фіналі чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу, який проходить у словацькій Братиславі.

За підсумком першого півфіналу Україна розгромила Угорщину (5:1), забезпечивши участь у вирішальному матчі Євро-2026. У другому матчі 1/2 фіналу Азербайджан здолав Сербію у серії пенальті (1:1, 3:1 по пен.).

Таким чином, Україна та Азербайджан зіграють у фіналі, де визначать переможця континентальної першості та володаря срібних нагород.

Мініфутбол – Євро-2026
Фінал

21:30 Україна – Азербайджан

Варто зазначити, що збірна Азербайджану є чинним чемпіоном світу. Востаннє Україна зустрічалася з "Міллі" у квітні 2025 року в межах Ліги націй. Тоді суперники не визначили переможця, зігравши внічию 2:2.

Трансляція фінального матчу за участю збірної України буде доступна на Київстар ТБ. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу збірної України.

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