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Нідерланди зустрінуться з Румунією, Австрія зіграє з Туреччиною: розклад матчів плейоф Євро-2024

Олександр Булава — 2 липня, 08:07
Нідерланди зустрінуться з Румунією, Австрія зіграє з Туреччиною: розклад матчів плейоф Євро-2024

У вівторок, 2 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу будуть зіграні матчі стадії плейоф турніру.

В 1/8 фіналу збірна Нідерландів зустрінеться з Румунією, а Туреччина поміряється силами з Австрією.

Євро-2024, Німеччина
1/8 фіналу, 2 липня

19:00 Румунія — Нідерланди

22:00 Австрія — Туреччина

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.

Австрія виграла групу D після перемоги над Польщею та Нідерландами, Туреччина посіла друге місце у квартеті F. Турки обіграли Грузію та Чехію, але через поразку Португалії не змогли стати першими.

Збірна Румунії здобула на груповому етапі розгромну перемогу над Україною (3:0), після чого поступилася Бельгії та зіграла внічию зі Словаччиною. Нідерланди посіли третє місце після перемоги над Польщею та нічиї з Францією, підопічні Рональда Кумана зазнали поразки від Австрії.

Раніше ми повідомляли, що штучний інтелект визначив фаворитів усіх пар 1/8 фіналу Євро-2024.

Збірна Нідерландів з футболу Збірна Австрії з футболу Збірна Туреччини з футболу Євро-2024 з футболу збірна Румунії з футболу

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