Румунія зіграла внічию зі Словаччиною: огляд матчу Євро-2024

Збірна Словаччини зіграла внічию з Румунією у третьому турі групового етапу Євро-2024.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група Е, 3 тур, 26 червня

Словаччина — Румунія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 24 Дуда, 1:1 - 37 Марін (пен)

Словаччина: Дубравка, Ганцко, Шкріньяр (к), Вавро, Пекарік, Дуда, Лоботка, Куцка, Гараслін (70 Суслов), Стрелец (70 Боженік), Шранц (78 Дюріш)

Румунія: Ніце, Банку, Бурке, Дрегушин (67 Пушкаш), Раціу, Марін, Коман (58 Сореску), Станчу (к), Марін (86 Рус), Хаджі (66 Ман), Дрегуш

Попередження: 90+1 Дуда - 45+1 Бурке, 45+4 Банку, 55 Йорданеску, 88 Пушкаш

У паралельному матчі Україна зіграла внічию з Бельгією (0:0). Тому за підсумками трьох турів Румунія виграла групу, другими стали бельгійці, а словаки посіли третє місце.