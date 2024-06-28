Штучний інтелект визначився з фаворитами пар 1/8 фіналу Євро-2024
Вже незабаром розпочнеться стадія плей-оф Євро-2024, що відбувається в Німеччині. 16 найкращих команд Європи проведуть поєдинки та визначать, хто достойний поборотися за головний трофей континентальної першості.
Суперкомп'ютер Opta Analyst зробив прогноз на шанси команд пройти чвертьфіналу турніру. На думку штучного інтелекту, в протистоянні Іспанія — Грузія немає іншого сценарію, як перемога "Фурії Рохи". Іспанці мають 82% шансу на успіх — це найбільший шанс на цій стадії разом з Англією, яка зустрінеться зі Словаччиною. Англійці попри не дуже впевнений виступ на груповому етапі все ще залишаються явним фаворитом грі.
Також у чотирьох парах ШІ віддає явну перевагу одній з команд. Так у матчах Франція — Бельгія, Румунія — Нідерланди ймовірність на прохід "півнів" та "помаранчевих" далі складає 68%, а у їх суперників усього 32%.
Господар турніру Німеччини має з 70% шансом перегравати Данію, яка має 30%, а також Португалія з Кріштіану Роналду є явним фаворитом протистояння зі Словенією (76% проти 24%).
Більше інтриги, на думку суперкомп'ютера, нас очікує в грі Австрія — Туреччина, де штучний інтелект віддав перевагу австрійцям усього в 60% на прохід далі, турки можуть вийти у чвертьфінал з ймовірністю 40%.
Однак лише в одному випадку шанс на вихід обох команд складає майже 50%. Мова йде про протистояння чинного чемпіона Європи Італії зі Швейцарією. У "скуадра адзурри" є всього 53% від Opta на вихід у далі, перемога швейцарців оцінюється в 47%.
Нагадаємо, що завдяки вдалій сітці збірна Англії вважається головним претендентом на виграш Євро-2024, на думку штучного інтелекту.
Бейтинговий оператор Favbet також вважає, що фаворитом чемпіонату Європи є збірна Англії
Котирування Фавбет на переможця Євро-2024 після групового етапу
Англія — 4,5;
Іспанія — 5,5;
Німеччина — 6,5;
Франція — 6,6;
Португалія — 7,5;
Нідерланди — 13,0;
Італія — 17,0;
Австрія — 18:0;
Бельгія — 33,0;
Швейцарія — 34,0;
Туреччина — 67,0;
Данія — 70,0;
Румунія — 135,0;
Словаччина — 200,0;
Грузія — 225,0;
Словенія — 250,0
Нагадаємо, що збірна України зіграла внічию з Бельгією в останньому турі Євро-2024 та покинула турнір, маючи рекордну кількість очок на груповому етапі континентальної першості.