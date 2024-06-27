Туреччина вирвала перемогу в Чехії: огляд матчу Євро-2024

Збірна Туреччини на останніх хвилинах матчу вирвала перемогу в Чехії у третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Огляд

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група F, 3 тур, 26 червня

Чехія — Туреччина 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Чалханоглу, 1:1 - 66 Соучек, 1:2 - 90+4 Тосун

Чехія: Станек, Голеш, Гранач, Крейчі, Соучек, Провод, Цоуфал, Юрасек, Барак, Гложек, Хитіл,

Туреччина: Гюнок, Кадиоглу, Акайдин, Демірал, Мюльдюр, Озджан, Чалханоглу, Їлдиз, Юсек, Гюлер, Йилмаз.

Попередження: Барак 11, Барак 20, Окзан 31, Шик 34 (за межами поля), Їлдиз 37, Юксек 49, Гюнок 64, Чалханогу 64 (пропустить наступний матч), Чакір 68, Мюлдюр 81, Ярош 85, Черв 85, Айкадин 85 (пропускає наступний матч), Крейчі 90+1, Айхан 90+5, Кокджу 90+5, Соучек 90+8 (за межами поля), Гюлер 90+8 за межами поля

Вилучення: Барак 20 (друга жовта), Хори 90+8 (за межами поля)

Нагадаємо, за підсумками групового етапу з групи F до 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийшли Португалія, Туреччина та Грузія. Вони зустрінуться зі Словенією, Австрією та Іспанією відповідно.