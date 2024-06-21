Переможців не судять, але обговорюють. 5 висновків з матчу Словаччина — Україна

Феєрична перемога збірної України над Словаччиною у другому турі групового раунду чемпіонату Європи з футболу стала бальзамом на рани вболівальникам після погрому від Румунії. Та виконано лише половину справи, а до гри команди та особисто Сергія Реброва питання все ще є. Які — розбираємо після того, як перші емоції вже відійшли у минуле.

Ребров вперто гне свою лінію і... виявляється правим

Наставник головної команди країни не просто зробив лише 4 зміни у стартовому складі в порівнянні з матчем проти Румунії. Ребров не став чіпати дует центральних півзахисників Георгій Судаков-Микола Шапаренко, кожен з яких у першому турі був жахливою пародією самого себе. Ребров не став чіпати Михайла Мудрика, малоефективні "велосипедні" проходи якого лівим краєм давно стали об’єктом глузливих мемів. А головне — Ребров не став кардинально міняти підхід до гри команди, яка знову розкачувалася так довго, що багатьом почало здаватися - от-от, і на цей поїзд ми запізнимося остаточно…

З Ребровим на чолі збірна України здобула вже 5-ту вольову перемогу. У 15-ти матчах. Це означає, що в середньому кожен третій матч "синьо-жовтих" — валідольний. Але ж і гостросюжетний!.. Цій збірній не відмовиш у вмінні виборсуватися навіть у тих ситуаціях, коли все проти неї. Погано це чи добре, а головне — чи виграє Ребров дуель із Фортуною в інший вирішальний раз — може показати вже найближчий час.

Україні критично не вистачає Миколенка

Другий матч поспіль украй слабко на позиції лівого захисника відіграв Олександр Зінченко. Результативна позиційна помилка поки ще лондонського "каноніра" в епізоді з пропущеним м'ячем характеризує стан нинішнього Зінченка якнайкраще — розконцентрація, нестача волі та характеру, невміння збиратися у вирішальних ситуаціях.

Ми вже згадували про статус "турист" у Богдана Михайліченка, який на поле вийде, схоже у крайній із крайніх ситуацій. Схоже, ми так і не дізнаємося рівень футболіста Полісся в матчах першості Європи. Тому вболівальникам збірної України лишається чекати повернення на поле, а не лише у загальну групу, Віталія Миколенка, як манни небесної. Вірогідна можливість використання захисника Евертона в завершальному матчі групової стадії може стати дійсно значущим підсиленням гри "синьо-жовтих".

Яремчук посадить у запас найкращого бомбардира Ла Ліги

Колишній нападник бельгійського Гента провів у іспанській Валенсії поганий сезон. 4 голи для центрфорварда — не результат, а показник мук на полі. Саме тому переконливою більшістю уболівальників Роман Яремчук розглядався як №2 у атаці збірної України, а безумовна першість "за замовчуванням" належала Артему Довбику. Пічічі! Король Ла Ліги! Та що там казати…

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Проте життя не завжди таке, як ми собі уявляємо. В реальності Роман Яремчук виявився не просто найкращим вибором для Реброва — він став його рятівником вже вдруге! Це він після гольової засухи в матчах за збірну протягом майже 2 років забив та асистував з Боснією у плей-оф кваліфікації, з’явившись на полі лише на 81 хвилині гри, це він зараз реалізовує украй перспективну, але аж ніяк не очевидну передачу з глибини, яку перетворює в новий найважливіший гол у кар'єрі. І знову після появи з лави запасних! Яремчук потрібен Реброву, Ребров потрібен Яремчуку. Ви знаєте більш ефективний "дует"?.. А що ж Довбик? Конкуренція слабшим ще нікого з сильних не робила. Та поки предмет зацікавленості провідних клубів Європи має почекати свого шансу так, як його вміє вичікувати Яремчук.

Шапаренко провів матч життя

Півзахисник київського Динамо вельми потужно провів другу частину сезону. Ще перед стартом Євро-2024 Микола Шапаренко вважався тим футболістом, який здатен стати якщо не "геймченджером" у командному малюнку Реброва, то тим, хто привнесе у гру "синьо-жовтих" незабутніх яскравих барв. Проте ще в контрольних матчах Шапаренко відверто не вражав, а перший матч на ЧЄ взагалі провалив. Тоді ж про необхідність посадити Миколу на лаву не говорили хіба що далекі від футболу люди.

Але Ребров у Шапаренка вірив. А тому дав йому шанс навіть після гри, після якої той став коштувати не те що омріяні Ігорем Суркісом 300 мільйонів, а ще менше, ніж півроку тому. І Микола не підвів. Та ще й так, що перевершив усі попередні досягнення в матчах за "біло-синіх" і той шаленої краси гол Франції! І тепер про збірну України в центрі поля будуть говорити в контексті вже зовсім не розрекламованого Судакова, а півзахисника, який зробив собі ідеальну рекламу. На радість президенту Динамо.

Справжній фінал — наступної середи

Звитяга над словаками буде не варта анічогісінько, якщо Україна не зможе взяти бодай бал у матчі з Бельгією. Ні, варіанти, за яких "синьо-жовті" вийдуть до наступного раунду за іншого результату, існують, але вони з розряду "а якщо нам сильно пощастить?..".

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Україна Реброва проти провідних збірних Старого Світу пристойний футбол уже демонструвала. Так було і в обох матчах з Італією, і у "домашньому" поєдинку з Англією. Ставити хрест на перспективах цієї команди на Євро не варто. Головне — зіграти не гірше, ніж зі Словаччиною. А не так, як із Румунією.