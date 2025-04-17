Мистецтво Яремчука: акаунт УЄФА в Тіктоці згадав шедевральний гол українця на Євро-2024

Поки триває пауза у матчах збірних, офіційний акаунт УЄФА в Тіктоці вирішив пригадати шедевральне взяття воріт форварда збірної України Романа Яремчука на Євро-2024.

У соцмережах запостили гол форварда у ворота Словаччини у межах чемпіоната Європи, підписавши ролик: "Yaremchuk art".

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На 80-й хвилини гри країнець отримав шикарний пас від Миколи Шапаренка і в два дотики розписався у воротах суперника.

Менш ніж за добу цей ролик набрав понад 200 тисяч переглядів і більше 20 тисяч лайків!

Нагадаємо, саме гол Яремчука врятував збірну Україну від дострокового вильоту із Євро, принісши команді надважливу перемогу над Словаччиною (2:1).

Не дивлячись на те, що "синьо-жовті" набрали рекордну кількість очок за всю історію виступів на чемпіонаті Європи, нічия у матчі з Бельгією (0:0) не дозволила нашій збірній вийти в плейоф.