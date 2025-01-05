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Динамо відмовило європейському клубу в трансфері Цитаїшвілі

Микола Дендак — 5 січня 2025, 16:35
Динамо відмовило європейському клубу в трансфері Цитаїшвілі
Георгій Цитаїшвілі
ФК Динамо

Гравець збірної Грузії Георгій Цитаїшвілі, який належить київському Динамо, не перейде до болгарського ЦСКА 1948.

Про це повідомляє Geo Team.

Зазначається, що болгарський колектив був готовий заплатити 1,5 мільйона євро за трансфер футболіста, проте український клуб відхилив цю пропозицію.

Цитаїшвілі залишиться в оренді в Гранаді. У поточному сезоні він зіграв за іспанську команду 20 матчів, на його рахунку 1 гол та 2 результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро. Вінгер також є стабільним гравцем національної команди. Він відзначився 1 голом за 23 гри у складі збірної Грузії.

У складі Грузії Цитаїшвілі також зіграв на Євро-2024 та долучився до неймовірного досягнення команди, яка у першому для себе розіграші зуміла вийти у плейоф турніру.

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Динамо Київ

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