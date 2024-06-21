Неприємна математика. Шанси України на вихід у 1/8 фіналу після гри зі Словаччиною

Після перемоги збірної України шанси на вихід у плей-оф змінились не так, щоб значно. Якщо до гри показник був приблизно 25% (3,70), то зараз збільшився не більш, як на 10%.

Так, поразка всі наші шанси вийти в плей-оф не помножила на нуль, але вони були б ледь не мізерними. Й залежали б зовсім не тільки від перемоги над Бельгією, але й від інших факторів. У цілому — менше 10%.

Оскільки Україна виграла, шанси практично не змінились. Зараз вірогідність того, що "синьо-жовті" посядуть останнє місце у групі, складають приблизно 63% (1,53). Відповідно, вихід у плей-оф чемпіонату Європи — не більше 37% (2,40). Ці шанси будуть зменшуватися в залежності від ігор в інших групах.

Беремо до уваги найбільш реальний варіант гри Бельгія — Румунія, а це — перемога бельгійців. Такий варіант дорівнює 66% (1,45).

У разі програшу бельгійцям, а це 55% (1,75), Україну влаштує лише перемога румунів, це 28% (3,30). Тобто шанси команди Сергія Реброва на прохід в разі поразки бельгійцям складають приблизно 15% (5,50).

Якщо ми зіграємо унічию останню гру із бельгійцями, а такий сценарій оцінюється показником трохи більш, як 20% (4,20), усе ж у 1/8 можемо не пройти. Це станеться, якщо словаки та румуни теж підпишуть мирову (вірогідність — 40% (2,30). Але шанси, що в останньому турі будуть саме дві нічиї дуже малі, не більше 8%.

В разі не виграшу бельгійців шанси України не дуже сильно змінюються. Вірогідність нашої поразки бельгійцям дорівнює приблизно 55% (1,75). В разі поразки нас влаштує лише перемога Румунії, що дорівнює 28% (3,30). Тобто шанси України ще менші, ніж у разі перемоги Бельгії над румунами — приблизно 16%.

Якщо ж Бельгія програє румунам, що виглядає дуже малоймовірним (приблизно 12%), вірогідність проходу України в 1/8 фіналу Євро-2024 суттєво збільшиться, адже в такому випадку навіть нічия із бельгійцями (45%), буде дорівнювати виходу у плей-оф.

Також збільшить шанси України на прохід перемога бельгійців більш, як у 5 м’ячів. Але ймовірність розгромної перемоги Лукаку і компанії — менше 1%.

Володимир Крупчук, для Чемпіона