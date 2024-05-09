Містер 300 мільйонів: еволюція Шапаренка як смертоносна зброя Динамо

Продовжуємо серію матеріалів, присвячених головному матчу не тільки 28 туру УПЛ, а й усієї другої частини сезону. У прийдешньому протистоянні донецького Шахтаря та київського Динамо може бути вирішена доля чемпіонського титулу. На черзі — розмова про одного з імовірних героїв майбутньої сутичці.

Найкращий центральний півзахисник УПЛ

«Я прочитав, що Судаков вартує 150 млн, тому я й сказав, що коли Шапаренко набере свої кондиції, то буде коштувати 300 млн»

Ці недавні слова Ігоря Суркіса офіційному сайту «біло-синіх» стали для багатьох уболівальників черговим доказом не завжди правильної оцінки очільником Динамо можливостей своїх футболістів та реалій трансферного ринку.

Втім, що б собі не думав президент найбільш титулованого клубу Східної Європи, один з головних футболістів його команди привернув увагу неординарною грою далеко не вчора. Сьогодні Шапаренку 25, та говорити про себе в повен голос він змусив набагато раніше.

Микола голосно заявив про себе після появи на тренерській лаві Динамо Мірчі Луческу. Саме румун побачив у Шапаренку задатки «українського Пірло» — виконавця з неординарним баченням поля та умінням змінювати гру одним пасом, якому виявилося комфортніше грати саме глибше, а не розташовуватися у побудові команди відчутно вище опорного хавбека. За задумом Луческу, Шапаренко мав стати фактичним «містком» між чистим опорним Сергієм Сидорчуком та відповідальним за креатив біля воріт суперника й завершення атак Віталієм Буяльським. Разом з тим, саме на Миколу була покладена роль футболіста, який просуває м’яча зі своєї половини до меж штрафного майданчика суперника.

Ставка досвідченого наставника спрацювала на всі 100. На «розкачку» Миколі знадобилося лише кілька місяців, а сезон-2020/21 тривалий час залишався кращим у його кар'єрі — 39 матчів, 5 голів, 4 асисти, й мова не про абсолютні цифри, а про головне — якість гри. І це тоді, коли ще вчора Шапаренко був надзвичайно перспективним, проте відверто «сирим» футболістом, якому розкритися заважали чи то недовіра тренерів, чи то суб’єктивні причини особистого характеру.

Осінь 2021 стала для Миколи тим переломним моментом у кар'єрі, після якого про нього заговорили не тільки на внутрішній арені, де він швидко був удостоєний негласного статусу «найкращий центрхав УПЛ», а й на міжнародному рівні.

У вересні Шапаренко вистрілив і в складі головної команди країни. Причому буквально. Гол у ворота Франції у відбірковому турнірі до ЧС-2022 був таким же видовищним та елегантним, як і дії нової «десятки» Динамо та збірної України на несподіваній позиції.

Успіхи Шапаренка на чолі середньої лінії оновленого Динамо не були б можливими й без підкорення футболістом нових ігрових вершин. Як виявилося, витончений за ігровою манерою, і точно — не Рой Кін чи Дженнаро Гаттузо, за зовнішніми даними, футболіст, може бути успішним і в силовій компоненті. Микола став не цуратися жорстких сутичок за м’яч і суттєво додав у відборі. Це підвищило його акції як центрального хавбека ще більше.

На жаль, далі з Шапаренком сталося те, що може відчути на собі кожен професійний гравець. Його, у стані вже сформованого футболіста й карколомно прогресуючого виконавця, який стрімко подолав той самий критичний для багатьох українських гравців перехід від юнацького до дорослого футболу, підстерегли травми. Одна з них, коли Микола пережив розрив хрестоподібної зв'язки, вибила його з гри практично на сезон. Про бодай поступальний рух уперед більше не йшлося — Шапаренко не міг повернутися навіть на середній рівень попередніх кондицій.

Що змінилося?

…Ще за 3 тури до закінчення поточного сезону напрошується очевидний висновок — саме нинішня першість стає новим орієнтиром можливостей Шапаренка. Чи то пак «нової, вдосконаленої версії» цього футболіста. Але звідки такий разючий прогрес у того, на кому ледь не поставили хрест усі, хто співав Шапаренку дифірамби якихось 3-4 роки тому?

За «пізнього» Луческу Микола відверто «зачах». І мова не лише про лікування й відновлення після дошкульних пошкоджень, які футболіста обсіли, мов злидні бідняка, а й про відверту втрату домнулом Мірчею важелів керування колективом. Дивлячись правді в очі, Шапаренко деградував повільно, але впевнено. Як і вся команда, в якій провідний футболіст винятком аж ніяк не став.

На початках кар'єри в Динамо Луческу став для Шапаренка тим мотиватором і локомотивом прогресу, без якого нинішні уболівальники Миколу б просто не побачили. Проте в останні місяці перебування біля керма румун у сенсі впливу на свого вчорашнього «фаворита» виглядав таким же безпорадним, як і тим, хто себе вичерпав.

На щастя для Шапаренка, доля знову подарувала йому «потрібного» тренера. Олександр Шовковський вдихнув у Миколу те саме нове життя. Ба, навіть більше. Виявилося, що він може значно більше, ніж у, здавалося б, у всіх сенсах неповторному сезоні-20/21.

Наразі актив Шапаренка складає 4 голи та 8 результативних передач у 24 матчах, і це вже найкращий показник у його кар'єрі. По суті, для Миколи сезон-2023/24 почався із другої його частини, коли в кожній без винятку переможній грі Динамо, за винятком матчу проти Вереса, який Шапаренко пропустив через перебір карток, серед головних дійових осіб на полі неодмінно був Микола. З 25 лютого на рахунку «Шапи» 3 голи та 6 асистів.

Вимушено повернувши Шапаренка на його стару-нову позицію атакувального півзахисника за відсутності Віталія Буяльского, Шовковський чи не мимохіть «нагадав» про інші сильні якості Миколи, притаманні футболісту, який був серед найбільш перспективних плеймейкерів України ще у віці до 20 років. Виявилося, що з часом Шапаренко аж ніяк не втратив «нюху» виконавця, який мусить вирішувати долю епізоду одним дотиком, приймаючи єдино вірне рішення на останній стадії атаки — чи то гольовою передачею, чи то забитим м'ячем.

За нинішньої ситуації гучне «найкращий футболіст другої частини сезону УПЛ» щодо Шапаренка точно не звучить як щось надзвичайне. Ні, до омріяних Суркісом-молодшим 300 мільйонів ще ой як далеко, проте за появи реального покупця Микола долю Віктора Циганкова в сенсі трансферної вартості точно не повторить. А поки — шанс проявити себе на головній «вітрині» України вже в найближчу суботу наразі виглядає таким, яким Шапаренко скористається.

Степаненко та Ярмоленко проведуть матч життя: ключові протистояння в сутичці Шахтаря з Динамо

Максим Салівон