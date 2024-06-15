Відповідей більше, ніж питань. Яким буде склад збірної України в матчах Євро-2024

Збірна України готується стартувати на чемпіонаті Європи з футболу.

Менш як за два дні ми дізнаємося перший вибір наставника "синьо-жовтих" щодо стартової 11-ки, від якого варто відштовхуватися в розрізі усієї перспективи України на турнірі. Роздуми Чемпіона на цю тему — до вашої уваги.

Варіант 1: базовий

Контрольні матчі перед початком турніру в Німеччині показали, що дефініція "глибина складу команди Сергія Реброва" — дещо перебільшене, якщо не висмоктане з пальця, твердження. Різницю в поняттях "кількість" та "якість" усі відчули в грі з Польщею. Й назвати той "присмак" приємним аж ніяк не можна.

Саме тому, з вірогідністю, близькою до 100%, можна говорити про склад у грі з Молдовою як такий, який побачимо й щонайменше у першому матчі "синьо-жовтих" на Євро. А також побудову 4-1-2-2-1 як уже традиційно основну. З поправкою на травму Віталія Миколенка, якого замінив Олександр Зінченко. Останній, як виявилося — другий претендент на позицію лівого бека, незважаючи на наявність "профільного" конкурента.

Тож саме Микола Шапаренко, а не Руслан Малиновський, саме Юхим Конопля, а не Олександр Тимчик, і саме Віктор Циганков та Михайло Мудрик на флангах атаки. А також — все ж Андрій Лунін як підкорювач Ісландії і Боснії та Герцеговини.

Варіант 2: точкові зміни

Якщо брати за основу підбір виконавців, зазначених вище, у випадку необхідності вимушених або тактичних, викликаних особливістю суперника, кадрових змін, Ребров може згадати ще про 3-5 футболістів. Усі вони, за винятком кейсу одного гравця, стосуються групи атаки.

"Особливий випадок" — це, звісно ж, позиція голкіпера. Анатолій Трубін шикарно відіграв із Німеччиною. Воротар Бенфіки довів, що на нього можна покластися, а про фінал сутички із Луніним за пост №1 годі й говорити. Не словом, а ділом, футболіст португальського клубу дав зрозуміти, що на місце у воротах дійсно ледь не з однаковими шансами зіграти претендують два виконавці.

З посиленою конкуренцією зіштовхнувся й Артем Довбик, якого, в хорошому сенсі слова, "підпирає" Роман Яремчук. Питання "наконечника" атак "синьо-жовтих" тепер — головна інтрига стартової 11-ки. Й це саме той випадок, коли головний тренер отримує приємний головний біль, від якого буде "лікуватися" вже безпосередньо протягом матчу, надаючи ігрові хвилини обом футболістам. А хто з'явиться з першим свистком у матчі — питання вже десяте.

Важливою опцією лишається Андрій Ярмоленко. Так, другий бомбардир у історії "синьо-жовтих" наразі не виглядає першою опцією на жодному з флангів атаки, проте може з'явитися, як на обох краях, так і вийти під єдиним нападником. І теж — не обов'язково з лави запасних.

До футболістів найближчого вибору Реброва напевно належать і Руслан Малиновський із Владиславом Ванатом. Перший все ще здатен завдати сильного, а головне точного удару ледь не з будь-якої позиції ближче до центру поля, з другим Україна за потреби може перейти на гру в два форварди. Не варто забувати й про універсальність Олександра Зубкова.

Варіант 3: для ігор із грандами

Провідна збірна Європи нинішня Бельгія чи ні, але матч із Німеччиною Україна проводила, вочевидь, з прицілом на поєдинок групового раунду змагання саме з командою Доменіко Тедеско. А також іншими збірними з категорії європейських "важковаговиків", які, як сподіваються усі вболівальники "синьо-жовтих", Україні обов'язково трапляться на шляху вже на стадіях плей-оф Євро-2024.

На перший погляд, різниця невелика, проте наявність додаткового, третього центрального захисника у вічі точно кидається. Так, мова про побудову 5-4-1, яку, за великого бажання, можна розглядати і як 5-2-2-1, і як 5-2-3.

За таких обставин на перший план виходить особа партнера Забарного та Матвієнка в центрі оборони, й першим претендентом на появу на полі є футболіст Дніпра-1 Олександр Сваток. Валерій Бондар та Максим Таловєров у матчі з Польщею відверто не вразили, й питання свого статусу у внутрішньокомандній ієрархії лише ускладнили.

Інша інтрига — ім'я партнера Тараса Степаненка в центрі поля. Так, наразі одноклубник опорного хавбека Шахтаря Георгій Судаков є негласним №1 серед центральних півзахисників збірної, які діють вище — гра тих же Шапаренка та Зінченка, не кажучи вже про Руслана Малиновського, оцінюється не так високо. Проте у випадку гри з 5 беками на перший план виходить інше. А саме — мобільність та здатність другого центрального півзахисника грати однаково успішно і на оборону, і на атаку.

В останніх аспектах фору партнерам дасть Шапаренко. Не випадково у матчі з тою ж Німеччиною з перших хвилин на поле в парі зі Степаненком вийшов саме Микола.

Що в підсумку? З 26-ти футболістів у заявці збірної України на Євро-2024 не вийти на поле в жодному матчі бодай групового раунду найбільше шансів у чотирьох. Це голкіпер Георгій Бущан, а також захисники — Бондар, Таловєров і Богдан Михайліченко.