Україна на Євро-2024: гайд

14 червня у Німеччині стартував чемпіонат Європи з футболу 2024 року — Євро-2024. Матчі Євро-2024 відбудуться в 10 містах країни-господарки.

Збірна України розпочне свій турнірний шлях 17 червня.

Для "синьо-жовтих" це Євро стане четвертим в історії незалежності.

Як Україна виходила на Євро

У відбірковому турнірі українці потрапили до групи C, де нашими суперниками були Англія, Італія, Мальта та Північна Македонія.

Англія — Україна 2:0

Північна Македонія — Україна 2:3

Україна — Мальта 1:0

Україна — Англія 1:1

Італія — Україна 2:1

Україна — Північна Македонія 2:0

Мальта — Україна 1:3

Україна — Італія 0:0

Попри невдалий старт та присутність у групі двох беззаперечних фаворитів — Англії та Італії, доля 2 місця, яке напряму виводило до фінальної частини, вирішувалася у домашній грі проти "скуадри адзурри". Гра завершилася нульовою нічиєю, з досить гучним скандалом — на третій доданій хвилині гри іспанський арбітр Хесус Хіль Мансано не призначив пенальті за фол на Михайлові Мудрику.

Отже, синьо-жовті змушені були торувати шлях на Євро через стикові матчі. У півфіналі та фіналі підопічні Реброва здобули дві вольові перемоги: спочатку здолали Боснію і Герцеговину, після чого — Ісландію. Обидві гри завершилися з однаковим рахунком 2:1.

Факти

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков — єдиний гравець, який виходив у "старті" в усіх матчах кваліфікації;

Віктор Циганков — найкращий бомбардир команди у відборі — 2 голи;

Збірну України очолювали 2 тренери: Руслан Ротань (стартова гра з Англією) та Сергій Ребров.

З ким зіграє Україна у фінальній частині чемпіонату Європи

Жеребкування відбулося ще 2 грудня, а потенційними суперниками збірної України стали Бельгія, Румунія та Словаччина, які утворили групу E.

На яких стадіонах зіграє

Українські футболісти на груповій стадії зіграють у Мюнхені ("Мюнхен Арена"), Штутгарті ("Штутгарт Арена") та Дюссельдорфі ("Дюссельдорф Арена"). Нагадаємо, у матчах під егідою УЄФА стадіони не можуть називатися іменами спонсорів через рекламні контракти організації.

Коли відбудуться матчі збірної України

Розклад

17 червня

16:00. Румунія — Україна (Мюнхен)

21 червня

16:00. Словаччина — Україна (Дюссельдорф)

24 червня

19:00. Україна — Бельгія (Штутгарт)

Плей-оф Євро

В 1/8 фіналу напряму вийдуть по 2 найкращі команди з кожної групи, а також 4 команди з кращими показниками, які посіли 3 місця.

Для збірної України усе залежить від того, яка турнірна таблиця стане реальністю за підсумками групового етапу. Опонентом команди Реброва вже в 1/8 можуть бути й старі знайомі. До прикладу, матч Україна — Італія Євро-2024 може прикрасити, так само як і відбіркову кампанію. Також серед потенційних суперників "синьо-жовтих" — переможець групи B, друга команда квартету D, збірні, які посядуть третє місце в групах A/B/C/D, і переможець квартету C.

Склад збірної України

У заявці на Євро-2024 регламентовано 26 футболістів. Сергій Ребров викликав 3 воротарів, 9 захисників, 11 півзахисників і 3 нападників.

Воротарі: 1. Георгій Бущан (Динамо Київ), 12. Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), 23. Андрій Лунін (Реал Мадрид);

Захисники: 22. Микола Матвієнко, 2. Юхим Конопля, 21. Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), 24. Олександр Тимчик (Динамо Київ), 16. Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), 13. Ілля Забарний (Борнмут, Англія), 3. Олександр Сваток (СК Дніпро-1), 4. Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), 26. Богдан Михайліченко (Полісся Житомир);

Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко, 19. Микола Шапаренко, 18. Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), 6. Тарас Степаненко, 20. Олександр Зубков, 14. Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), 17. Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), 15. Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), 10. Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), 5. Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), 8. Руслан Малиновський (Дженоа Генуя, Італія);

Нападники: 11. Артем Довбик (Жирона, Іспанія), 9. Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), 25. Владислав Ванат (Динамо Київ).

Цікавий факт

Олександр Сваток, Максим Таловєров, Андрій Лунін, Владислав Ванат, Валерій Бондар, Володимир Бражко, Юхим Конопля, Михайло Мудрик і Богдан Михайліченко — абсолютні дебютанти чемпіонатів Європи.

Де дивитися матчі збірної України на Євро-2024

Пряма трансляція онлайн усіх матчів чемпіонату буде доступна в медіасервісі MEGOGO. Усе про трансляції читайте ТУТ.

Як Україна грала раніше на Євро

Євро-2012

Уперше "синьо-жовті" зіграли у фінальній частині чемпіонату Європи у 2012 році на правах країни-співгосподарки. Тоді підопічні Олега Блохіна попри перемогу в 1 турі над Швецією (2:1) не змогли пробитися в 1/4 фіналу (тоді в першості брали участь 16 команд). Далі були поразки від Англії (0:1) та Франції (0:2).

Євро-2016

Через 4 роки українців на першість повіз Михайло Фоменко. 3 поразки в тьох матчах від Німеччини (0:2), Польщі (0:1) та Північної Ірландії (0:2). Останнє місце в групі.

Євро-2020

Через пандемію COVID-19 відбулося влітку 2021-го. Хоч і не без проблем, але команда на чолі з Андрієм Шевченком зуміла з 3 місця вийти з групи — поразки від Нідерландів (2:3) та Австрії (0:1) та перемога над Північною Македонією (2:1). В 1/8 фіналу перемога над Швецію, завдяки голу Артема Довбика в додатковий час. У чвертьфіналі Англія розгромила Ярмоленка та компанію — 4:0.

Цікавий факт

Андрій Ярмоленко зіграв в усіх (11) попередніх матчах збірної України на чемпіонатах Європи, причому в усіх виходив зі стартових хвилин.

У Ярмоленка на чемпіонатах Європи 2 голи та 3 результативні передачі. До слова, 7-й номер збірної зіграв найбільшу кількість матчів (119) у синьо-жовтій футболці та є другим бомбардиром (46) в історії після Андрія Шевченка (48).