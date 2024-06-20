Ребров: Миколенко повертається до загальної групи

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров заявив, що лівий захисник національної команди Віталій Миколенко повернувся до загальної групи на тренуваннях напередодні матчу другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словаччини.

Слова українського фахівця передає журналіст Ендрю Тодос.

"Миколенко повертається до загальної групи сьогодні та не тренувався разом з командою вже понад тиждень. Декілька інших гравців мають мікропошкодження і тренуватиметься сьогодні", — сказав Ребров.

Нагадаємо, що поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.