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Поєдинок збірної України проти Ісландії переміг у номінації "Матч року" за версією УАФ

Микола Дендак — 24 грудня 2024, 11:20
Поєдинок збірної України проти Ісландії переміг у номінації Матч року за версією УАФ
Getty Images

Матч збірної України проти Ісландії (2:1) у фіналі плейоф кваліфікації Євро-2024 визнаний вболівальниками найкращим поєдинком року.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За цей поєдинок проголосувало 48,5% вболівальників. Він обійшов зустріч в Лізі націй проти Албанії (32,5%), яка відбулася в 1000-й день повномасштабного вторгнення та переможну гру на Євро-2024 проти Словаччини (19%).

Нагадаємо, напередодні визначився переможець номінації "Гравець року" за версією УАФ. Ним став захисник Ілля Забарний. Також УАФ оголосила переможців у номінаціях "Джокер року" та "Дебют року".

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Українська асоціація футболу (УАФ)

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