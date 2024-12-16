Жіноча збірна Норвегії – чемпіонки Європи з гандболу
В неділю, 15 грудня, визначився чемпіон Європи з гандболу серед жінок. Чемпіонство святкувала збірна Норвегії, яка у фінальному поєдинку зуміла переграти команду Данії з рахунком 31:23.
Норвежки дійшли до фіналу вигравши усі чотири матчі групового раунду Євро та у півфіналі здолали Угорщину (30:22). Збірна Данії на своєму шляху до вирішального двобою зазнала однієї поразки – програли Норвегії на старті турніру. У півфінальному поєдинку представниці Данії обіграли команду Франції (24:22).
Норвегія втретє поспіль тріумфувала на континентальній першості, а Данія стала першою збірною, яка поступилась у двох фіналах поспіль.
Окрім фіналу, на чемпіонаті Європи розіграли третє місце, яке посіла Угорщина. Представниці Угорщини здобули мінімальну перемогу над Францією з рахунком 25:24.
Жіночий чемпіонат Європи з гандболу
Фінал, 15 грудня
Данія – Норвегія – 23:31 (12:13)
Нагадаємо, збірна України на цьому турнірі показала жахливу гру – програвши усі три матчи. Найганебнішою та найбільшою в історії стала поразка від команди Нідерландів (23:43) у третьому матчі на Євро-2024.