Мюлдюр: Австрія — потужна збірна

Захисник збірної Туреччини Мерт Мюлдюр вважає команду-суперницю в 1/8 фіналу Євро-2024 — Австрію, потужною.

Його слова цитує УЄФА.

"Ціна перемоги — путівка до чвертьфіналу, і обидві команди хочуть її здобути. Ми добре вивчили суперника. Австрія — потужна збірна. Не хотів би виділяти когось із її гравців. Вони чудово грають разом і знають свої сильні та слабкі сторони. В нашій команді панує гармонія. Ми зробимо все, що від нас залежить, незалежно від того, хто вийде на поле. Я готувався, хотів поїхати на Євро. Багато працював на тренуваннях і тренер довірив мені футболку", — сказав футболіст.

Австрія виграла групу D після перемоги над Польщею та Нідерландами, Туреччина посіла друге місце у квартеті F. Турки обіграли Грузію та Чехію, але через поразку Португалії не змогли стати першими.