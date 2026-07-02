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Іспанія – Австрія: відео голів 1/16 фіналу ЧС-2026

Олександр Булава — 2 липня 2026, 22:45
Іспанія – Австрія: відео голів 1/16 фіналу ЧС-2026
Мікель Оярсабаль
sefutbol/instagram

У четвер, 2 липня, відбувається матч 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 з футболу, в якому збірна Іспанії зустрічається з Австрією.

Мікель Оярсабаль на 36-й хвилині у штрафному майданчику австрійців в дотик замкнув простріл Марка Кукурельї.

Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє проти Португалії або Хорватії. Фаворитом дуелі вважаються підопічні Роберто Мартінеса.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Луїса де ла Фуенте, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,35. Нічия – 5,00. Виграш австрійців – 10,00.

Прохід "Фурії Рохи" до наступної стадії турніру – 1,15. На те, що команда Ральфа Рангніка проб'ється до 1/8 фіналу – 5,66.

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