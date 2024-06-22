Португалія розгромно перемогла Туреччину та вийшла у плей-оф Євро-2024

Збірна Португалії розгромно перемогла Туреччину в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Ще в першому таймі португальці двічі відзначились у воротах суперника та забезпечила собі комфортну перевагу. Перший гол забив Бернарду Сілва, який розстріляв воротаря турків з убивчої позиції.

А другий м'яч став наслідком жахливої помилки Самета Акайдина, який без жодного тиску віддав неточний пас голкіперу і круглий перетнув лінію.

Другий тайм тако розпочався із забитого м'яча. Цього разу забив Бруну Фернандеш, якому Кріштіану Роналду віддав пас на пусті ворота. Цей асист дозволив зірковому футболісту стати рекордсменом за кількістю гольових передач на чемпіонаті Європи.

Ця перемога забезпечила португальцям вихід у плей-оф Євро-2024 з першого місця у групі F. Вони зіграють з третьою сходинкою когось з групи A, B, або С.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група F, 22 червня

Туреччина — Португалія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Сілва, 0:2 - 28 Акайдин (а.г.), 0:3 - 56 Фернандеш.

Туреччина: Баїндир, Челік, Акайдин (Демірал 70), Бардакджі, Кадіоглу, Кокджу (Язиджи 46), Айхан (Юксек 58), Акгюн (Гюлер 70), Чалханоглу, Актюркоглу (Їлдиз 58), Їлмаз.

Португалія: Кошта, Мендеш, Пепе (Антоніу Сілва 83), Діаш, Канселу (Семеду 68), Пальїнья (Рубен Невеш 46), Фернандеш, Вітінья (Жоау Невеш 88), Леау (Нету 46), Бернарду Сілва, Роналду.

Попередження: Бардакджі 25, Акайдин 42, Челік 42 — Леау 39, Пальїнья 45.

Нагадаємо, в першому турі Португалія в компенсований час дотисла Чехію, а Туреччина в матчі-трилері здолала Грузію.

В останньому турі групового етапу португальці зіграють із грузинами, а турки поміряються силами з чехами. Поєдинки відбудуться в середу, 26 червня, о 22:00 за київським часом.