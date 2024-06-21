Збірна Австрії дотиснула Польщу на Євро-2024

Збірна Польщі поступилась Австрії в другому турі Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 1:3.

Збірна Австрії вийшла вперед вже на 9-й хвилині гри. Захисник австрійців Гернот Траунер головою замкнув передачу з флангу Філіппа Мвене (1:0).

Поляки змогли відіграти на 30-й хвилині поєдинку. Кшиштоф Пйонтек першим розібрався метушнею у штрафному майданчику збірної Австрії та переправив маяч у ворота (1:1).

У другій половині гри Крістоф Баумгартнер вивів австрійців знову вперед. Півзахисник увірвався у штрафну поляків та пробив у кут воріт Щенсни (2:1).

Ще один гол збірна Австрії забила після пенальті, яке реалізував Марко Арнаутович (3:1).

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група D, 21 червня

Польща — Австрія 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Траунер, 1:1 - 30 Пйонтек, 1:2 - 66 Баумгартнер, 1:3 - 78 Арнаутович (пен)

Польща: Щенсний, Беднарек, Давидович, Ківьор, Франковський, Пйотровський (46 Пйотровський), Сліш (75 Гросійький), Залевський, Букса (60 Левандовськй), Зелінський (87 Урбанський), Пйонтек (60 Свідерський)

Австрія: Пенц, Пош, Лінгарт, Траунер (59 Данзо), Мвене (63 Прасс), Зайвальд, Грілліч, Лаймер, Баумгартнер (81 Шмід), Забітцер, Арнаутович (81 Грегорич)

Попередження: 53 Сліш, 62 Модер, 64 Левандовський, 77 Щенсний — 56 Віммер, 70 Арнаутович

Нагадаємо, поляки в першому турі зазнали поразки від Нідерландів з мінімальним рахунком 2:1. Австрія поступилась Франції.

У наступному турі поляки зіграють проти французів, Австрія зустрінеться з Нідерландами. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня.