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Іспанія та Австрія назвали стартові склади на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Олександр Булава — 2 липня 2026, 20:57
Іспанія та Австрія назвали стартові склади на матч 1/16 фіналу ЧС-2026
Ламін Ямал
Getty Images

Тренерські штаби Іспанії та Австрії визначились зі стартовими складами на матч 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Іспанія: Сімон – Кукурелья, Ляпорт, Кубарсі, Порро – Педрі, Родрі, Баена, Ольмо, Ямал – Оярсабаль

Австрія: Шлагер – Пош, Данзо, Алаба, Лаймер – Шлягер, Зайвальд, Шмід, Ваннер, Забітцер – Грегорич

Поєдинок на "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє проти Португалії або Хорватії. Фаворитом дуелі вважаються підопічні Роберто Мартінеса.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Луїса де ла Фуенте, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,35. Нічия – 5,00. Виграш австрійців – 10,00.

Прохід "Фурії Рохи" до наступної стадії турніру – 1,15. На те, що команда Ральфа Рангніка проб'ється до 1/8 фіналу – 5,66.

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