Збірна Туреччини з голом Гюлера здолала Грузію на Євро-2024

Збірна Туреччини переграла Грузію у першому турі групового етапу Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Рахунок у поєдинку був відкритий на 25-й хвилині, коли правий захисник збірної Туреччини Мерт Мюлдюр неймовірним ударом з лінії штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі (1:0).

Фото - УЄФА

Вже через хвилину туркам вдалася стрімка контратака — простріл з флангу замкнув 19-річний півзахисник Ювентуса Кенан Їлдіз. Однак у підсумку гол був скасований через мінімальний офсайд.

Збірна Грузії зрівняла рахунок на 32-й хвилині. Після прострілу з флангу в один дотик переправив м'яч у ворота 23-річний нападник Меца Жорж Мікаутадзе (1:1).

Фото - УЄФА

Друга половини гри розпочалася з активності гравців збірної Туреччини, які фактично затиснули грузинів біля їх воріт. Їх старання завершились голом 19-річного півзахисника Реала Арда Гюлера з-за меж штрафного майданчика (2:1).

Фото - УЄФА

Збірна Грузії майже одразу могла шанс відігратися, однак удар Гіоргі Кочорашвілі прийняла поперечина воріт Мерта Гюнока.

На останніх хвилинах гри збірна Туреччини відзначилась третім голом. М'яч у пусті ворота суперника переправив Керем Актюркоглу.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група F

1 тур, 18 червня

Туреччина — Грузія 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Мюлдюр, 1:1 - 32 Мікаутадзе, 2:1 - 65 Гюлер, 3:1 - 90+7 Актюркоглу

Напередодні матчу турецькі та грузинські вболівальники влаштували масову бійку на "Вестфалленштадіон" у Дортмунді.