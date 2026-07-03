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Ми зіткнулися з надзвичайно сильним суперником: Рангнік – про виліт збірної Австрії із ЧС-2026

Денис Іваненко — 3 липня 2026, 02:56
Ми зіткнулися з надзвичайно сильним суперником: Рангнік – про виліт збірної Австрії із ЧС-2026
Ральф Рангнік
Getty Images

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік відреагував на поразку від Іспанії (0:3) в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Krone.at.

Фахівець заявив, що команда загалом провела хороший турнір. Він переконаний, що головною причиною вильоту стала сила "Фурії Рохи", яку німець вважає одним із головних фаворитів Мундіалю.

"Ми вийшли з надзвичайно складної групи. Навіть після жеребкування ми знали, що маємо хороші шанси посісти друге місце, а потім зіграти з Іспанією. Це був величезний виклик. Але я вважаю, що ця команда могла б на рівних зіграти майже з будь-яким іншим суперником і мала б хороші шанси на подальше просування.

Розчарований тим, що шлях добігає кінця. У нас було кілька моментів, які ми могли б використати, проявивши трохи більше сміливості або краще завершивши атаку. Сьогодні ми зіткнулися з надзвичайно сильним суперником", — сказав Рангнік.

Зазначимо, що на груповому етапі збірна Австрії фінішувала другою у квартеті J. Вона здолала Йорданію (3:1), поступилась Аргентині (0:2) та розписала мирову з Алжиром (3:3).

В 1/8 фіналу Іспанія зіграє з переможцем пари Португалія – Хорватія. Матч відбудеться 6 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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