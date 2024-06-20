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Збірна Іспанії — збірна Італії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 20 червня, 08:30
Збірна Іспанії — збірна Італії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Іспанії зустрінеться з Італії в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Матч відбудеться в четвер, 20 червня, на стадіоні "Арена АуфШальке". Початок — о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Іспанія в першому колі розгромила Хорватію, а Італія здобула вольову перемогу над Албанією. Напередодні відбувся поєдинок другого туру — албанці вирвали нічию в хорватів. Зазначимо, що в цій грі може визначитися перший учасник плей-оф від групи B.

Раніше Чемпіон розповідав про топ-5 результативних помилок 1 туру Євро-2024.

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