Албанія на останніх хвилинах врятувала матч із Хорватією на Євро-2024
Збірна Хорватії розписала бойову нічию з Албанією в другому турі групового етапу Євро-2024.
Матч завершився з рахунком 2:2.
Албанці, як і в поєдинку з Італією, зуміли забити швидкий м'яч. На 11 хвилині Казім Лачі завдав акцентованого удару головою після навісу з флангу.
У першому таймі Хорватія багато володіла м'ячем, проте як показують тенденції цьогорічного Євро, це далеко не завжди є позитивним показником. Більше гостроти біля воріт суперника створювала саме Албанія.
У другій половині гри "картаті" почали значно активніше тиснути на ворота Томаса Стракоши.
Перевагу у грі вдалось конвертувати у забитий м'яч на 74 хвилині. Андрей Крамарич опинився у хорошій позиції в штрафному майданчику та влучно пробив у нижній лівий кут воріт. Символічно, що Крамарич забив у свій день народження (йому виповнилось 33 роки).
Не встигли албанці прийти до тями після пропущеного голу, як хорвати забили другий м'яч. На 76 хвилині м'яч обстукався об двох захисників Албанії та від Клауса Гясули влетів у сітку воріт.
Все йшло до фінального свистка, проте Албанія зуміла вирвати нічию у компенсований час. На 90+4 хвилині Гясула, який вже забив у власні ворота, зумів стати головним героєм збірної Албанії. Гравець пробив під захисником та зробив рахунок рівним.
Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
Група B, 2 тур, 19 червня
Хорватія — Албанія 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 11 Лачі, 1:1 - 76 Крамарич, 2:1 - 78 Гясула (аг), 2:2 - 90+4 Гясула
Збірна Хорватії: Лівакович, Гвардіол, Шутало, Маєр (Сучич 46), Ковачич, Крамарич (Батуріна 85), Модрич, Брозович (Пашалич 46), Перишич (Соса 84), Петкович (Будімір 69), Юранович.
Збірна Албанії: Стракоша, Хусай, Джимсіті, Айєті, Мітай, Рамадані (Ходжа 85), Аслані, Лячі (Гясула 73), Байрамі, Ясані (Сефері 64), Манай (Даку 85).
Попередження: Хюсай 83, Даку 93, Гясула 97
Наразі команди мають по одному заліковому пункту після двох зіграних матчів. В останньому турі Албанія буде грати проти Іспанії, а Хорватія зустрінеться з Італією. Ці матчі відбудуться 24 червня, стартові свистки пролунають одночасно — о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що в першому турі Хорватія розгромно програла Іспанії, а Албанія зазнала поразки від Італії.