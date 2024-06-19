Албанія на останніх хвилинах врятувала матч із Хорватією на Євро-2024

Збірна Хорватії розписала бойову нічию з Албанією в другому турі групового етапу Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Албанці, як і в поєдинку з Італією, зуміли забити швидкий м'яч. На 11 хвилині Казім Лачі завдав акцентованого удару головою після навісу з флангу.

Фото: УЄФА

У першому таймі Хорватія багато володіла м'ячем, проте як показують тенденції цьогорічного Євро, це далеко не завжди є позитивним показником. Більше гостроти біля воріт суперника створювала саме Албанія.

У другій половині гри "картаті" почали значно активніше тиснути на ворота Томаса Стракоши.

Перевагу у грі вдалось конвертувати у забитий м'яч на 74 хвилині. Андрей Крамарич опинився у хорошій позиції в штрафному майданчику та влучно пробив у нижній лівий кут воріт. Символічно, що Крамарич забив у свій день народження (йому виповнилось 33 роки).

Фото: УЄФА

Не встигли албанці прийти до тями після пропущеного голу, як хорвати забили другий м'яч. На 76 хвилині м'яч обстукався об двох захисників Албанії та від Клауса Гясули влетів у сітку воріт.

Фото: УЄФА

Все йшло до фінального свистка, проте Албанія зуміла вирвати нічию у компенсований час. На 90+4 хвилині Гясула, який вже забив у власні ворота, зумів стати головним героєм збірної Албанії. Гравець пробив під захисником та зробив рахунок рівним.

Фото: УЄФА

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група B, 2 тур, 19 червня

Хорватія — Албанія 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Лачі, 1:1 - 76 Крамарич, 2:1 - 78 Гясула (аг), 2:2 - 90+4 Гясула

Збірна Хорватії: Лівакович, Гвардіол, Шутало, Маєр (Сучич 46), Ковачич, Крамарич (Батуріна 85), Модрич, Брозович (Пашалич 46), Перишич (Соса 84), Петкович (Будімір 69), Юранович.

Збірна Албанії: Стракоша, Хусай, Джимсіті, Айєті, Мітай, Рамадані (Ходжа 85), Аслані, Лячі (Гясула 73), Байрамі, Ясані (Сефері 64), Манай (Даку 85).

Попередження: Хюсай 83, Даку 93, Гясула 97

Наразі команди мають по одному заліковому пункту після двох зіграних матчів. В останньому турі Албанія буде грати проти Іспанії, а Хорватія зустрінеться з Італією. Ці матчі відбудуться 24 червня, стартові свистки пролунають одночасно — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому турі Хорватія розгромно програла Іспанії, а Албанія зазнала поразки від Італії.