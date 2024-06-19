Топ-5 результативних помилок 1 туру Євро-2024 за версією Чемпіона

Перший тур групового етапу чемпіонату Європи-2024 нарешті завершився. За 12 матчів цьогорічного розіграшу ми побачили неймовірну кількість красивих голів на будь-який смак.

Нещодавно Чемпіон, підбиваючи підсумки початку Євро-2024, зробив власний топ-5 найкращих голів, до якого потрапив навіть забитий м'яч Ніколае Станчу у ворота збірної України.

А зараз ми підготували топ-5 результативних помилок футболістів, які призвели до пропущеного м'яча. Приємного перегляду.

Топ-5 помилок першого туру

5 місце: Жеремі Доку (Бельгія), Федеріко Дімарко (Італія)

Дуже схожі помилки, які виявилися критичними, проте все ж, суперникам довелося проявити майстерність, щоб реалізувати їх. (Результат матчу Бельгії — 0:1, Італії — 2:1)

4 місце: Віллі Орбан (Угорщина)

Помилка таки серйозна, але вона не була вирішальною. Все ж, Орбан подарував гол Швейцарії на останніх хвилинах, коли його команда вже програвала. (Результат матчу — 1:3)

3 місце: Андрій Лунін/Микола Матвієнко (Україна)

Важко визначитись, на кому з них лежить більша провина у першому голі. На Миколі, який перетримав м'яч та віддав на голкіпера, якого запресингували, чи на Андрієві, який не вибив круглого подалі, а віддав прямо в ноги гравцю Румунії. Але цей гол відправив нас у нокдаун, а друга помилка Луніна нокаутувала збірну України. (Результат матчу — 0:3)

2 місце: Максиміліан Вебер (Австрія)

Його автогол у матчі проти одного з фаворитів турніру Франції став вирішальним, адже більше забитих м'ячів у матчі не було. До того ж, футболіст зробив усвідомлений рух головою, перш ніж круглий потрапив у ворота, тому очевидна груба помилка. (Результат матчу — 0:1)

1 місце: Раян Портеус (Шотландія)

Про що думав Раян, стрибаючи в ноги гравцю збірної Німеччини у власному штрафному майданчику, знає тільки він. Але факт залишається фактом. Червона картка, пенальті та дискваліфікація до кінця групового етапу. Беззаперечний переможець нашої номінації. (Результат матчу — 1:5)

Нагадаємо, Євро-2024 проходить у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Груповий етап завершиться 26 червня, а стадія 1/8 фіналу стартує 29-го.