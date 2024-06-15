Італія здолала Албанію в першому турі Євро-2024

Збірна Італії з футболу здобула перемогу над Албанією в першому турі Євро-2024 в межах групи B.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Вже на перших секундах зустрічі півзахисник Сассуоло Недім Байрамі скористався помилкою італійців та вивів свою команду вперед, ставши автором найшвидшого голу в історії чемпіонатів Європи.

Однак, чинний чемпіон майже одразу відігрався. На 11 хвилині відзначився Алессандро Бастоні, а ще за кілька хвилин Ніколо Барелла подвоїв перевагу.

Після такого активного старту кількість моментів знизилась. На останніх хвилинах матчу в албанців була чудова можливість, щоб зрівняти рахунок, але м'яч розминувся зі стійкою. Зрештою, більше команди так і не змогли відзначитись.

Євро-2024, Німеччина

Група B, 1 тур

15 червня

Італія — Албанія 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 1 Байрамі, 1:1 - 11 Бастоні, 2:1 - 16 Барелла.

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі, Дімарко (Дарміан 83), Жоржинью, Барелла (Фолоруншо 90+2), Фраттезі, Пеллегріні (Крістанте 77), К'єза (Камб'ясо 77), Скамакка (Ретегі 83).

Албанія: Стракоша, Хюсай, Дьїмсіті, Аєті, Мітай, Асллані, Рамадані, Байрамі (Мучі 87), Асані (Ходжа 68), Броя (Манай 76), Сефері (Лачі 68).

Попередження: Пеллегріні 22, Калафіорі 51 — Броя 52, Ходжа 74.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім Італії та Албанії до Групи B також потрапили Іспанія та Хорватія. Вони вже зіграли матч між собою, який завершився розгромною перемогою іспанців.

Раніше Чемпіон зробив представлення Італії на Євро-2024.