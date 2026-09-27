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Де ла Фуенте: Збірна Іспанії не хоче припиняти перемагати

Олег Дідух — 27 вересня 2026, 16:48
Де ла Фуенте: Збірна Іспанії не хоче припиняти перемагати
Луїс де ла Фуенте
Getty Images

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де ла Фуенте прокоментував вольову перемогу над Англією в Лізі націй.

Слова фахівця наводить Marca.

"Наша команда має великі амбіції та не хоче припиняти перемагати. Були моменти, коли доводилося терпіти й протистояти таланту англійських футболістів, але, думаю, ми побачили Іспанію, яка вміє перебудовуватися. Ми прагнемо мати можливості й надалі доводити, що ця команда ніколи не опускає рук.

Нам пощастило мати таку велику групу іспанських футболістів, що кожен, хто виходить на поле, виконує свою роль і дає команді те, чого вже не може дати його партнер. Вони роблять це з надзвичайною природністю", – заявив Де ла Фуенте.

У суботу, 26 вересня, Іспанія в першому турі Ліги націй на виїзді обіграла Англію з рахунком 3:2. Раніше Де ла Фуенте продовжив контракт зі збірною Іспанії.

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