Де ла Фуенте: Збірна Іспанії не хоче припиняти перемагати

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де ла Фуенте прокоментував вольову перемогу над Англією в Лізі націй.

Слова фахівця наводить Marca.

"Наша команда має великі амбіції та не хоче припиняти перемагати. Були моменти, коли доводилося терпіти й протистояти таланту англійських футболістів, але, думаю, ми побачили Іспанію, яка вміє перебудовуватися. Ми прагнемо мати можливості й надалі доводити, що ця команда ніколи не опускає рук.

Нам пощастило мати таку велику групу іспанських футболістів, що кожен, хто виходить на поле, виконує свою роль і дає команді те, чого вже не може дати його партнер. Вони роблять це з надзвичайною природністю", – заявив Де ла Фуенте.