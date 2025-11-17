Голанд повторив бомбардирський рекорд Левандовського у кваліфікаціях до чемпіонату світу

Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд повторив рекорд Роберта Левандовського за збірну Польщі за кількістю голів у європейському відбірковому циклі до чемпіонату світу.

На рахунку норвежця 16 голів у 8 матчах кваліфікації, стільки ж мав польський форвард у 10 матчах відбору на ЧС-2018.

Завдяки голам Голанда збірна Норвегії вчетверте в історії та вперше за 28 років кваліфікувалася на чемпіонат світу.

"Вікінги" зуміли виграти групу з Італією, Ізраїлем, Естонією та Молдовою, набравши 24 очки з 24 можливих. Норвежці стали вже 32 з 48 учасників мундіалю в США, Канаді та Мексиці, що відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.