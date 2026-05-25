Усі розділи
Нападник Манчестер Сіті став найкращим бомбардиром сезону АПЛ

Володимир Слюсарь — 25 травня 2026, 15:02
Ерлінг Голанд
Getty Images

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став володарем Золотої бутси Англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2025/26.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Норвежець став найкращим бомбардиром турніру з 27 забитими м'ячами.

Для Голанда ця нагорода є третьою в кар'єрі. Раніше він вигравав бомбардирські перегони АПЛ у сезонах 2022/23 та 2023/24.

Відтепер Голанд перебуває лише за один крок від повторення абсолютного рекорду ліги за кількістю виграних Золотих бутс. Наразі історичне досягнення ділять між собою легенда лондонського Арсеналу Тьєррі Анрі та зірка Ліверпуля Мохамед Салах – обидва футболісти здобували цей трофей по чотири рази.

Нагадаємо, що Голанд раніше висловився про мирову з Борнмутом (1:1) у рамках 37-го туру, яка позбавила Манчестер Сіті всіх шансів на чемпіонство АПЛ-2025/26 ще за тур до закінчення сезону.

Також форвард увійшов до заявки збірної Норвегії на чемпіонат світу-2026. 

