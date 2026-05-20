Голанд оцінив другий поспіль рік без чемпіонства АПЛ для Манчестер Сіті: Ми повинні бути розлюченими

Софія Кулай — 20 травня 2026, 10:03
Нападник Манчестер Сіті Ерлінд Голанд висловився про мирову з Борнмутом (1:1) у рамках 37-го туру, яка позбавила усіх шансів команду на чемпіонство АПЛ-2025/26 ще за тур до закінчення сезону.

Його цитує сайт "містян".

Провідний футболіст манчестерського клубу переконаний, що два роки без титулу англійської першості усі у МанСіті повинні прийняти як мотивацію на наступні сезони.

У підсумку, кожен матч у Прем'єр-лізі складний. Ми старалися. Але цього виявилося недостатньо. Весь клуб зараз повинен використати це як мотивацію. Ми повинні бути розлюченими, відчувати вогонь у собі, бо цього недостатньо.

Пройшло вже два роки (без чемпіонства – прим. ред.), а здається, що ціла вічність. Ми маємо намір зробити все можливе – усі, хто буде тут наступного сезону, щоб виграти лігу", – заявив Голанд.

За тур до закінчення поточного розіграшу АПЛ Манчестер Сіті з 78 очками йде другим. Відставання від дострокового чемпіона першості лондонського Арсенала складає 4 бали.

Нагадаємо, що торік манчестерський клуб посів третю сходинку (71 пункт), поступившись чемпіону Ліверпулю (84) та другому Арсеналу (74).

В останньому турі "містяни" зустрінуться з Астон Віллою. Поєдинок запланований на неділю, 24 травня, та розпочнеться о 18:00 (за київським часом).

Цікаво, що головний тренер англійського гранда Жузеп Гвардіола прокоментував своє майбутнє на чолі команди. Раніше повідомлялося, що цей сезон стане останнім для іспанського наставника на посаді коуча "містян".

