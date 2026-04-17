Голанд – про матч з Арсеналом: Не відчуваю великого тиску, бо ми все ще значно відстаємо

Центральний нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд заявив, що не відчуває тиску перед матчем з Арсеналом у 33-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Його слова передає Sky Sports.

"Зараз я цілком спокійний. Це лише один матч на тиждень, що для нас справді незвично. Таке трапляється вкрай рідко. Чесно кажучи, я не відчуваю особливого хвилювання чи чогось подібного, адже ми весь сезон наздоганяли суперників і нам немає чого втрачати, тож я не відчуваю жодного тиску. Вам слід запитати Арсенал, чи відчувають вони тиск. Я не можу говорити про них. Я можу говорити переважно про себе. Щодо себе, то я не відчуваю великого тиску, бо ми все ще значно відстаємо".

Також Голанд зазначив, що наприкінці чемпіонату кожен матч буде сприйматися як фінал.

"Будьмо відверті: у нас тепер щотижня протягом наступних шести тижнів буде фінал. Це надзвичайно важливий матч, мабуть, найважливіший і найкращий з усіх, що будуть, тож сподіваємося, що це буде неймовірна гра. Ми всі це розуміємо, ми всі усвідомлюємо важливість цього матчу".

Нагадаємо, поєдинок між "містянами" та "канонірами" відбудеться 19 квітня о 18:30. Це протистояння може мати ключове значення для визначення переможця чемпіонату, оскільки обидві команди знаходяться на вершині турнірної таблиці, а до закінчення цьогорічного розіграшу АПЛ залишилося ще 6 турів.

Наразі Манчестер Сіті посідає 2 сходинку в турнірній таблиці та поступається Арсеналу, який перебуває на першому місці з 70 заліковими балами, на 6 очок.

Зауважимо, напередодні головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола висловився про систематичне покращення результатів своєї команди у вирішальні відрізки сезону.