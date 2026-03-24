Залишив позаду Голанда та Мбаппе: Кейн лідирує у топ-5 ліг за системою гол+пас

Сергій Шаховець — 24 березня 2026, 16:30
Англійський форвард Баварії Гаррі очолює перелік найрезультативніших гравців сезону-2025/26 у топ-5 чемпіонатів світу.

Статистичні дані повідомляє Transfermarkt.

32-річний англієць оформив 36 результативних дій у поточному сезоні Бундесліги, забивши 31 гол та віддавши 5 асистів.

Друге місце в рейтингу займає одноклубник Кейна Майкл Олісе, який забив 11 голів та віддав 19 результативних передач. Замикає трійку форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, на рахунку якого 30 результативних дій: 11 голів та 7 асистів.

До десятки кращих також входять Луїс Діас, Кіліан Мбаппе, Ламін Ямаль, Бруну Фернандеш та інші зірки європейського футболу.

Топ-10 найрезультативніших гравців з топ-5 ліг

  • 1. Гаррі Кейн (Баварія) – 36 (31 гол + 5 асистів)
  • 2. Майкл Олісе (Баварія) – 30 (11+19)
  • 3. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 29 (11+7)
  • 4. Луїс Діас (Баварія) – 29 (15+14)
  • 5. Кіліан Мбаппе (Реал) – 27 (23+4)
  • 6. Ламін Ямаль (Барселона) – 24 (14+10)
  • 7. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 24 (8+16)
  • 8. Деніз Ундав (Штутгарт) – 23 (18+5)
  • 9. Жоао Педро (Челсі) – 22 (14+8)
  • 10. Федеріко Дімарко (Інтер) – 21 (6+15)

Зазначимо, що Кейн також утримує лідерство за цим показником серед гравців з усіх футбольних ліг світу.

Раніше повідомлялося, що Баварія розпочала переговори з Кейном щодо нового контракту, адже нинішній розрахований до червня 2027 року.

