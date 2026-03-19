Зірка Манчестер Сіті став інвестором престижного шахового турніру

Зірковий форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став одним з інвесторів престижного шахового турніру Norway Chess.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Розмір інвестицій нападника "містян" залишається невідомим, але у федерації розповіли, що Голанд разом з бізнесменом Мортеном Берге заснував компанію "Chess Mates", яка стане великим донором Норвезької федерації шахів.

Відомо, що основна частка спонсорських грошей від Ерлінга припадатиме на серію турнірів Total Chess World Championship Tour, яку раніше заснували НФШ з ФІДЕ та є відгалуженням Norway Chess.

"Шахи – неймовірна гра, вона відточує розум та має багато спільних рис із футболом. Важливо швидко думати, довіряти інтуїції та планувати на декілька кроків уперед", – прокоментував своє рішення Голанд.

Також футболіст пояснив, що інвестує у нову серію турнірів оскільки вірить в успіх ідеї та хоче таким чином популяризувати шахи.

Пілотний турнір Total Chess World Championship Tour відбудеться з 3 по 15 жовтня 2026 року, а повноцінний стартує у 2027-му.