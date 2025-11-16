Шалений Голанд та компанія вивели Норвегію на чемпіонат світу вперше за 28 років

Збірна Норвегії з футболу розгромила Італію та з першого місця вийшла на чемпіонат світу-2026, що відбудеться в США, Канаді та Мексиці.

Після 8 матчів групової стадії кваліфікації "вікінги" заробили 24 очки з 24 можливих, випередивши Італію, Ізраїль, Естонію та Молдову.

Головним героєм Норвегії став Ерлінг Голанд, який за 8 поєдинків відзначився 16 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами. Також найкращим асистентом відбіркового етапу наразі є ще один гравець збірної Норвегії Мартін Едегор – 7 гольових передач та 1 гол на рахунку гравця Арсенала.

Зауважимо, що норвежці вчетверте у своїй історії кваліфікувалися на мундіаль і вперше з 1998 року.

Найкращим показником "вікінгів" є 1/8 на їх останньому ЧС та першому – у 1938-му, щоправда тоді всі розпочинали свій шлях з плейоф.

У 1994 році збірна Норвегії в групі з Мексикою, Ірландією та Італією посіла останнє місце, маючи 4 очки, як і всі інші представники квартету. Тоді норвежці покинули турнір через найменшу кількість забитих голів.

Зауважимо, що Норвегія стала 32 командою, що кваліфікувалася на ЧС з 48.

Напередодні збірна України обіграла Ісландію та вийшла у плейоф відбіркового етапу з другого місця.