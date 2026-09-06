Русин: У мене є питання до суддівства матчу проти Шахтаря

Нападник львівських Карпат Назарій Русин поділився враженнями від матчу п'ятого туру УПЛ проти Шахтаря.

Слова форварда наводить УПЛ ТБ.

"Це була важка гра. Шахтар – хороша команда, чемпіон України. Але я думаю, ми дали їм хороший бій. Не знаю, як у партнерів, але в мене особисто є питання до суддівства – на рахунок другої жовтої картки для Бондаря.

Але ми не хочемо махати після бою кулаками, так що вітаємо Шахтар. Для нас це була хороша гра. Я думаю, ми їх в останніх 20 хвилин тиснули. Шкода, що не вдалося виграти чи зберегти нічию, але ми будемо прогресувати далі", – заявив Русин.