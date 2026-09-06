Русин: У мене є питання до суддівства матчу проти Шахтаря
Назарій Русин
ФК Карпати Львів
Нападник львівських Карпат Назарій Русин поділився враженнями від матчу п'ятого туру УПЛ проти Шахтаря.
Слова форварда наводить УПЛ ТБ.
"Це була важка гра. Шахтар – хороша команда, чемпіон України. Але я думаю, ми дали їм хороший бій. Не знаю, як у партнерів, але в мене особисто є питання до суддівства – на рахунок другої жовтої картки для Бондаря.
Але ми не хочемо махати після бою кулаками, так що вітаємо Шахтар. Для нас це була хороша гра. Я думаю, ми їх в останніх 20 хвилин тиснули. Шкода, що не вдалося виграти чи зберегти нічию, але ми будемо прогресувати далі", – заявив Русин.
Напередодні Карпати у п'ятому турі УПЛ вдома програли Шахтареві 1:2. Саме Русин на 12 хвилині відкрив рахунок у матчі.