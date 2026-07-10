Динамо – Радом'як: онлайн-трансляція товариського матчу

У п'ятницю, 10 липня, київське Динамо проведе контрольний спаринг проти польського Радом'яка.

Поєдинок відбудеться на тренувальному полі "Мотор Люблін Арена" та розпочнеться о 13:30 (за київським часом).

Дивіться пряму трансляцію, організовану пресслужбою Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

Цей товариський матч буде організований одразу після першого протистояння проти Університаті Клуж у межах першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27. Поєдинок закінчився нульовою нічиєю.

Ця контрольна гра якраз стане частиною підготовки до другої зустрічі проти румунського суперника, яка запланована на 16 липня (о 20:30).

Додамо, що київське Динамо на зборах в Австрії провело п'ять спарингів. На рахунку "біло-синіх" перемоги над словацькою Жиліною (5:1), польською Вєчистою (4:1) та австрійським ЛАСКом (2:0), нічия проти Славії (1:1), а також поразка від Рапіда Бухарест (1:3).