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Динамо не змогло переграти Університатю у стартовому матчі кваліфікації Ліги Європи

Олександр Булава — 9 липня 2026, 22:02
Динамо не змогло переграти Університатю у стартовому матчі кваліфікації Ліги Європи
Динамо Київ

Київське Динамо в номінально домашньому матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграло внічию з румунською Університатею Клуж.

Зустріч завершилась з рахунком 0:0.

У першому таймі український клуб володів ініціативою та створив кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, однак своїми нагодами не скористалися Микола Шапаренко та Олександр Піхальонок. Румуни відповіли виходом віч-на-віч Укасса Менді, проте Руслан Нещерет виконав фантастичний сейв і врятував свою команду від пропущеного м'яча.

У другому таймі столичний клуб посилив тиск на Університатю. Найближчим до забитого м'яча був Матвій Пономаренко, удар якого парирував голкіпер. А на 79-й хвилині після удару Миколи Шапаренка м'яч влучив у поперечину.

Румунська команда переважно захищалася, зрідка відповідаючи поодинокими випадами.

Зазначимо, що на 84-й хвилині на стадіоні в Любліні зникло освітлення, через що гру на деякий час призупинили.

Ліга Європи
Кваліфікація, перший раунд
9 липня

Динамо (Україна) – Університатя (Румунія) 0:0

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак – Піхальонок (Буяльський, 61), Бражко, Шапаренко, Волошин (Огундана, 90), Редушко – Пономаренко.

Огляд матчу

Матч-відповідь команди проведуть рівно за тиждень. Переможець цієї пари у другому колі зіграє проти грецького ПАОКа.

Нагадаємо, що ветеран київського клубу Андрій Ярмоленко та новачок команди П'єр Мунгенге не потрапили до заявки на матч.

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