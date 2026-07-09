Динамо не змогло переграти Університатю у стартовому матчі кваліфікації Ліги Європи
Київське Динамо в номінально домашньому матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграло внічию з румунською Університатею Клуж.
Зустріч завершилась з рахунком 0:0.
У першому таймі український клуб володів ініціативою та створив кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, однак своїми нагодами не скористалися Микола Шапаренко та Олександр Піхальонок. Румуни відповіли виходом віч-на-віч Укасса Менді, проте Руслан Нещерет виконав фантастичний сейв і врятував свою команду від пропущеного м'яча.
У другому таймі столичний клуб посилив тиск на Університатю. Найближчим до забитого м'яча був Матвій Пономаренко, удар якого парирував голкіпер. А на 79-й хвилині після удару Миколи Шапаренка м'яч влучив у поперечину.
Румунська команда переважно захищалася, зрідка відповідаючи поодинокими випадами.
Зазначимо, що на 84-й хвилині на стадіоні в Любліні зникло освітлення, через що гру на деякий час призупинили.
Ліга Європи
Кваліфікація, перший раунд
9 липня
Динамо (Україна) – Університатя (Румунія) 0:0
Динамо: Нещерет – Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак – Піхальонок (Буяльський, 61), Бражко, Шапаренко, Волошин (Огундана, 90), Редушко – Пономаренко.
Огляд матчу
Матч-відповідь команди проведуть рівно за тиждень. Переможець цієї пари у другому колі зіграє проти грецького ПАОКа.
Нагадаємо, що ветеран київського клубу Андрій Ярмоленко та новачок команди П'єр Мунгенге не потрапили до заявки на матч.