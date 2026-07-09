Огляд нічиєї Динамо з Університатею у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи
Динамо Київ
У четвер, 9 липня, київське Динамо у першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграло внічию з румунською Університатею з Клуж-Напоки.
Огляд матчу
Ліга Європи
Кваліфікація, перший раунд
9 липня
Динамо (Україна) – Університатя (Румунія) 0:0
Динамо: Нещерет – Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак – Піхальонок (Буяльський, 61), Бражко, Шапаренко, Волошин (Огундана, 90), Редушко – Пономаренко.
Матч-відповідь команди проведуть рівно за тиждень. Переможець цієї пари у другому колі зіграє проти грецького ПАОКа.
Нагадаємо, що ветеран київського клубу Андрій Ярмоленко та новачок команди П'єр Мунгенге не потрапили до заявки на матч.