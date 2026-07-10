Ми добре вивчили суперника: тренер Університаті – про нічию з Динамо в Лізі Європи

Наставник Університаті Клуж Крістіано Бергоді висловився про нічию з київським Динамо (0:0) у матчі першого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Його слова передає Dynamo.kiev.ua.

Фахівець заявив, що задоволений результатом. Також він розповів, як оцінює тепер шанси своєї команди пройти до наступного кола відбору.

"Це хороший результат для нас. Ми добре вивчили суперника, розібралися, як грають футболісти Динамо. Також у нас сьогодні були можливості атакувати, ми створювали гольові моменти, тож я задоволений. Велике спасибі нашим фанатам, які були на грі та створили неймовірну атмосферу підтримки. Шанси, як і раніше, 50 на 50, але цей результат, звісно, дає нам більшу надію на вихід до наступного раунду. Але не треба забувати, що Динамо має у своєму складі багато кваліфікованих гравців, які можуть впливати на хід гри. Наприклад, Буяльський. Тож легко у матчі-відповіді нам не буде", – сказав Бергоді.

Зазначимо, що друга очна зустріч між командами відбудеться 16 липня та розпочнеться о 20:30 за київським часом. Переможець цієї пари в наступному раунді зіграє із грецьким ПАОКом.

Нагадаємо, що своїми думками про гру напередодні також поділився Ігор Костюк. Тренер "біло-синіх" розповів, чого не вистачало команді для перемоги.