Був не наш день: Бражко – про нічию з Університатею

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко вважає, що команда награла на гол у першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської Університаті (Клуж-Напока).

Його слова передає пресслужба клубу.

"Матч був непростий. Звичайно, хотілося сьогодні здобути позитивний результат, але нічия для нас – не позитивний. У нас є ще 90 хвилин у Румунії. Будемо все виправляти", – сказав хавбек.

Також півзахисник оцінив незвичний старт "біло-синіх" на першій стадії кваліфікації.

"Ми самі поставили себе в таку ситуацію, що починаємо з першого раунду. Це треба пройти. Дай Бог, аби ми пройшли далі. З приводу матчу – м'яч не йшов у ворота. Ми створили достатньо моментів, аби забити гол, але чогось не вистачало – десь пас не пройшов, десь не влучили по воротах.

Можна сказати, сьогодні був не наш день. Але це був по суті перший тайм, а другий буде у Румунії. Ми можемо все виправити. Я впевнений у команді, у тому, що ми зможемо здобути позитивний результат", – зазначив Бражко.