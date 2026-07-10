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Був не наш день: Бражко – про нічию з Університатею

Олександр Булава — 10 липня 2026, 00:37
Був не наш день: Бражко – про нічию з Університатею
Володимир Бражко
Динамо

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко вважає, що команда награла на гол у першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської Університаті (Клуж-Напока).

Його слова передає пресслужба клубу.

"Матч був непростий. Звичайно, хотілося сьогодні здобути позитивний результат, але нічия для нас – не позитивний. У нас є ще 90 хвилин у Румунії. Будемо все виправляти", – сказав хавбек.

Також півзахисник оцінив незвичний старт "біло-синіх" на першій стадії кваліфікації.

"Ми самі поставили себе в таку ситуацію, що починаємо з першого раунду. Це треба пройти. Дай Бог, аби ми пройшли далі. З приводу матчу – м'яч не йшов у ворота. Ми створили достатньо моментів, аби забити гол, але чогось не вистачало – десь пас не пройшов, десь не влучили по воротах.

Можна сказати, сьогодні був не наш день. Але це був по суті перший тайм, а другий буде у Румунії. Ми можемо все виправити. Я впевнений у команді, у тому, що ми зможемо здобути позитивний результат", – зазначив Бражко.

Матч-відповідь команди проведуть рівно за тиждень. Переможець цієї пари у другому колі зіграє проти грецького ПАОКа.

Нагадаємо, що ветеран київського клубу Андрій Ярмоленко та новачок команди П'єр Мунгенге не потрапили до заявки на матч.

Динамо Київ Володимир Бражко

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