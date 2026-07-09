Не вистачило точності в завершальній фазі: Костюк відреагував на нічию з Університатею

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк оцінив нічию у першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської Університаті (Клуж-Напока).

Його слова передає пресслужба клубу.

Гравцям "біло-синіх" не вистачило агресії у завершальній стадії атак.

"Є гра, а є результат. Сьогодні щодо результату скажу, що ми створили моменти, але не змогли їх реалізувати. Але це був лише перший тайм нашого протистояння. Щодо самої гри, то в першій половині зустрічі наша команда діяла достатньо обережно. Відчувалася певна нервозність: ми недостатньо часто грали вперед, було багато проміжних передач. Суперник добре оборонявся, а нам не вистачало агресії, вертикальних передач і точності в завершальній фазі. Водночас ми володіли перевагою, добре діяли в перехідних фазах і після втрати м'яча практично не дозволяли супернику створювати небезпечні моменти. Це позитивний момент, але в атаці нам бракувало індивідуальної майстерності, впевненості та якості в завершенні. Через це ми не змогли забити свої м'ячі", – сказав тренер.

Костюк також пригадав вимушену паузу через проблеми з освітленням на стадіоні в Любліні, яка збила інтенсивність матчу.

"Ми володіли перевагою, добре грали, активно створювали моменти, але вимушена пауза дещо збила темп, уповільнила гру і знизила інтенсивність матчу. Думаю, це було більше на користь супернику, хоча це такі обставини, на які ми не могли вплинути. Потрібно було догравати. Після відновлення гри залишалося ще близько десяти хвилин, але нам не вдалося створити достатньо загроз та гострих моментів і реалізувати свої нагоди. У підсумку маємо нічию 0:0. Ми розуміємо, що потрібно покращити перед матчем-відповіддю, і вже готуємося до нього", – підсумував Костюк.

Матч-відповідь команди проведуть рівно за тиждень. Переможець цієї пари у другому колі зіграє проти грецького ПАОКа.

Нагадаємо, що ветеран київського клубу Андрій Ярмоленко та новачок команди П'єр Мунгенге не потрапили до заявки на матч.