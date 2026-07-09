Динамо не здолало Університатю Клуж, Карабах переміг Вестрі з асистом Кащука: матчі 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 9 липня, відбулися матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Азербайджанський Карабах впевнено здолав ісландський Вестрі. Рахунок відкрив Саво, а результативну передачу на нього віддав український нападник Олександр Кащук.

Київське Динамо та румунська Університатя Клуж не виявили сильнішого у протистоянні. Команда Ігоря Костюка домінувала майже весь матч та мала моменти біля воріт "Студентів", проте скористатися ними не змогла.

Під завершення гри постали проблеми зі світлом на формальному домашньому стадіоні для киян "Люблін-Арені", який розташований в Польщі, через що шість хвилин організатори поєдинку усували цю несправність.

Арбітр додав 8 хвилин компенсованого часу, проте й у цей відрізок команди не змогли відкрити рахунок.

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У грі, яка проходила паралельно, молдовський Шериф аналогічно розписав нічию зі словацьким Алюмінієм.

Здавалося, що угорський Ференцварош не зможе переграти сербську Войводіну. На початку зустрічі відзначився голом Захаріассен, проте перевагу підопічним Балажа Борбелі не надовго вдалося втримати.

Бельгійський центрбек "Фраді" Тон Реймекерс зрізав м'яч у власні ворота наприкінці першого тайму. Утім, на цьому гра не закінчилася, й на останніх хвилинах 22-річний Деле вирвав перемогу для угорців.

Хорватський Хайдук без серйозних проблем розібрався зі словацькою Жиліною, забивши по голу у кожному з таймів.

А болгарський ЦСКА Софія влаштував гольову перестрілку з північноірландським Деррі Сіті. З дублем Піттаса команда Христа Янева усе ж змогла перемогти "червоно-білих" з рахунком 3:2 на табло.

Ліга Європи

Перші кваліфікаційні матчі, 9 липня

Карабах – Вестрі 3:0 (2:0) Голи: 1:0 – 30 Саво, 2:0 – 45+2 Зубір, 3:0 – 86 Сефас

Динамо К. – Університатя Клуж 0:0

Шериф – Алюміній 0:0

Войводіна – Ференцварош 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 8 Захаріассен, 1:1 – 45 Рамакерс (автогол), 1:2 – 86 Деле

Хайдук Спліт – Жиліна 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Брайкович, 2:0 – 49 де Алмейда

ЦСКА Софія – Деррі Сіті 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 19 Піттас, 1:1 – 31 Бойс, 2:1 – 41 Жордан, 3:1 – 53 Піттас, 3:2 – 89 Олаїнка

Додамо, що матч-відповідь між київським Динамо та румунською Університатею відбудеться рівно за тиждень – наступного четверга, 16 липня. Номінально домашній для румунського колективу поєдинок розпочнеться о 20:30 за київським часом.

Напередодні стало відомо, що один із ключових захисників Динамо Денис Попов вибув на кілька місяців через травму.