Кривбас спробує продовжити безвиграшну серію Динамо, Кудрівка зіграє із розлюченим Шахтарем в УПЛ
Сьогодні, 26 жовтня, програма десятого туру Української Прем'єр-ліги закриватиметься трьома матчами.
Ігровий день у Кропивницькому відкриватимуть Полтава та Колос. Для них це буде перша офіційна зустріч в історії. Минулого літа вони провели спаринг, у якому перемогли ковалівці 3:1.
Потім львівська "Арена Львів" прийматиме поєдинок, у якому зійдуться Шахтар та Кудрівка. "Гірники" підходять до цього матчу у поганому настрої через поразку від Легії (1:2) у Лізі конференцій.
Ще гірший настрій має бути у київського Динамо, яке зазнало розгромної поразки від Самсунспора (0:3) у тому ж турнірі. Після цього провалу столичний колектив зіграє в центральному поєдинку десятого туру проти Кривбаса.
Чемпіонат України з футболу – УПЛ
10 тур, 26 жовтня
Турнірна таблиця УПЛ
Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, Полісся розгромило Оболонь та обійшло Динамо та Шахтар у таблиці.