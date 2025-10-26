Кривбас спробує продовжити безвиграшну серію Динамо, Кудрівка зіграє із розлюченим Шахтарем в УПЛ

Сьогодні, 26 жовтня, програма десятого туру Української Прем'єр-ліги закриватиметься трьома матчами.

Ігровий день у Кропивницькому відкриватимуть Полтава та Колос. Для них це буде перша офіційна зустріч в історії. Минулого літа вони провели спаринг, у якому перемогли ковалівці 3:1.

Потім львівська "Арена Львів" прийматиме поєдинок, у якому зійдуться Шахтар та Кудрівка. "Гірники" підходять до цього матчу у поганому настрої через поразку від Легії (1:2) у Лізі конференцій.

Ще гірший настрій має бути у київського Динамо, яке зазнало розгромної поразки від Самсунспора (0:3) у тому ж турнірі. Після цього провалу столичний колектив зіграє в центральному поєдинку десятого туру проти Кривбаса.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

10 тур, 26 жовтня

13:00 Полтава – Колос

15:30 Шахтар – Кудрівка

18:00 Динамо – Кривбас

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, Полісся розгромило Оболонь та обійшло Динамо та Шахтар у таблиці.