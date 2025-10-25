СК Полтава – Колос: де дивитися матч 10-го туру УПЛ

Ковалівський Колос зіграє з Полтавою в матчі десятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в неділю, 26 жовтня, на стадіоні "Зірка" в Кропивницькому.

Гра розпочнеться о 13:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 9 турів Колос повідає 7 сходинку в турнірній таблиці, набравши 14 балів. У Полтави ж лише 4 очка та закономірне останнє місце. У попередньому турі Колос програв ЛНЗ, а Полтава поступилася Оболоні.