Шахтар – Кудрівка: де дивитися матч 10-го туру УПЛ

Донецький Шахтар зіграє з Кудрівкою в матчі десятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в неділю, 26 жовтня, на стадіоні "Арена Львів".

Гра розпочнеться о 15:30. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 9 турів Шахтар посідає 2-гу сходинку, набравши 18 очок. У Кудрівки ж 11 балів та 11-те місце. У попередньому турі Шахтар не зумів переграти Полісся, а Кудрівка розписала мирову з Металістом 1925.