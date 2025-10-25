Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо – Кривбас: де дивитися центральний матч 10-го туру УПЛ

Микола Дендак — 25 жовтня 2025, 10:21
Динамо – Кривбас: де дивитися центральний матч 10-го туру УПЛ
ФК Динамо

Київське Динамо зіграє з криворізьким Кривбасом в матчі десятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в неділю, 26 жовтня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського в Києві.

Гра розпочнеться о 18:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 9 турів саме Кривбас сенсаційно є лідером чемпіонату України. У команди 19 очок. Динамо ж наразі йде третім та має 17 балів у активі. У попередньому турі Кривбас здолав Рух, а Динамо розписало мирову із Зорею.

Динамо Київ Кривбас Чемпіонат України, УПЛ де дивитися

Динамо Київ

Суперник був агресивнішим за нас, – Рубчинський пояснив поразку Динамо від Самсунспора
Шовковський – про результати Динамо: Ситуація в Україні накладає відбиток на багато чого
Шовковський – після поразки Динамо від Самсунспора: Ви хочете, щоб я перейшов на особистості
Динамо – на дні, Шахтар розташувався в середині турнірної таблиці Ліги конференцій
Шахтар програв у "домашньому" матчі Легії, Динамо потрібні зміни: підсумки єврокубкового дня України

Останні новини