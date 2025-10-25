Динамо – Кривбас: де дивитися центральний матч 10-го туру УПЛ

Київське Динамо зіграє з криворізьким Кривбасом в матчі десятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в неділю, 26 жовтня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського в Києві.

Гра розпочнеться о 18:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 9 турів саме Кривбас сенсаційно є лідером чемпіонату України. У команди 19 очок. Динамо ж наразі йде третім та має 17 балів у активі. У попередньому турі Кривбас здолав Рух, а Динамо розписало мирову із Зорею.