Невдалий дебют: Німеччина розгромила Кюрасао у стартовому матчі на ЧС-2026

Збірна Німеччини розгромила команду Кюрасао у матчі першого туру в групі Е на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 7:1.

"Бундестім" почала гру досить жваво на перших хвилинах. Вже на 5-й хвилині матчу внаслідок ефектної дрібної комбінації Фелікс Меча забив м'яч у дальній кут володінь Елой Роми. Асист на свій рахунок записав Флоріан Вірц.

Здавалося, що німці вже на 5-й хвилині підтвердили, хто буде фаворитом цієї зустрічі, проте підопічні Діка Адвоката вирішили внести трохи інтриги у сценарій цієї гри.

Нмеча міг оформлювати дубль вже через три хвилини, а вже потім він змарнував ще один гольовий момент. Кюрасаосці відповіли команді Нагельсмана завдяки зусиллям Лівано Комененсії.

"Блакитна сім'я" вийшла в контратаку, й центральних захисників "бундестім" зловила на досить примітивних помилках. Лівано влучно пробив у дальній кут, Ноєр міг врятувати переможний рахунок, але "шкіряний" пролетів крізь пальці досвідченого воротаря.

Марилося, що кюрасаосці зможуть провести конкурентний матч, але це відчуття трималося недовго. Моменти мали Шлоттербек, Павлович та Сане, але питання, хто буде автором другого голу вирішилося під час розіграшу кутового на 38-й хвилині. Шлоттербек досить легко замкнув передачу від Брауна та встановив перевагу, яка пізніше лише збільшувалася.

Під завісу першого тайму Рішедлі Базур збив Фелікса Нмечу у власному карному майданчику. Виникло питання, чи не симулював півзахисник "бундестім", проте рефері призначив 11-метровий, який успішно реалізував Кай Гаверц.

Старт другої 45-хвилинки відзначився голом Мусіала. Кімміх віддав півзахиснику розрізну передачу у штрафний майданчик, й Джамал не проґавив свій шанс.

Далі на 67-й хвилині Леандро Бакуна відзначився голом з очевидного офсайду. Деякі фанати Кюрасао порадувалися цьому, але рефері швидко скасував це взяття воріт.

Згодом Натаніель Браун, Деніз Ундав, Гаверц довели розгром до непристойного – 7:1.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група E, 1-й тур, 14 червня

Німеччина – Кюрасао 7:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 6 Нмеча, 1:1 – 21 Комененсія, 2:1 – 38 Шлоттербек, 3:1 – 45+5 Гаверц (пенальті), 4:1 – 47 Мусіала, 5:1 – 68 Браун, 6:1 – 78 Ундав, 7:1 – 88 Гаверц

Зауважимо, що матч проти Німеччини – це перша гра для Кюрасао в історії чемпіонатів світу.

Нагадаємо, що головний тренер збірної Кюрасао Дік Адвокат став найстаршим наставником, який коли-небудь виводив свою команду на матч чемпіонату світу.