Це буде мій останній турнір: легенда збірної Німеччини оголосив про завершення кар'єри після ЧС-2026
Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр заявив, що завершить кар'єру у збірній Німеччини після чемпіонату світу-2026.
Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Це буде мій останній турнір у складі збірної Німеччини, я не планую брати участь у чемпіонаті Європи через два роки.
Я хочу з нетерпінням чекати кожного матчу і не думати про прощання чи про те, що це може бути останній матч", – сказав Ноєр.
Напередодні голкіпер став найстаршим гравцем збірної Німеччини, який виступав на чемпіонаті світу.
Зауважимо, що досвідчений Ноєр провів у футболці національної команди 125 матчів, у яких пропустив 118 м'ячів та 51 раз залишив ворота на "замку". У складі "бундестім" став чемпіоном світу у 2014-му році.
Нагадаємо, у першому турі чемпіонату світу-2026 Німеччина розгромила Кюрасао з рахунком 7:1. Однією з головних сенсацій першого туру стала нульова нічия між Іспанією та Кабо-Верде.