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Це буде мій останній турнір: легенда збірної Німеччини оголосив про завершення кар'єри після ЧС-2026

Олександр Булава — 18 червня 2026, 23:39
Це буде мій останній турнір: легенда збірної Німеччини оголосив про завершення кар'єри після ЧС-2026
Мануель Ноєр
Getty Images

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр заявив, що завершить кар'єру у збірній Німеччини після чемпіонату світу-2026.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Це буде мій останній турнір у складі збірної Німеччини, я не планую брати участь у чемпіонаті Європи через два роки.

Я хочу з нетерпінням чекати кожного матчу і не думати про прощання чи про те, що це може бути останній матч", – сказав Ноєр.

Напередодні голкіпер став найстаршим гравцем збірної Німеччини, який виступав на чемпіонаті світу.

Зауважимо, що досвідчений Ноєр провів у футболці національної команди 125 матчів, у яких пропустив 118 м'ячів та 51 раз залишив ворота на "замку". У складі "бундестім" став чемпіоном світу у 2014-му році.

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату світу-2026 Німеччина розгромила Кюрасао з рахунком 7:1. Однією з головних сенсацій першого туру стала нульова нічия між Іспанією та Кабо-Верде.

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