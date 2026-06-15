Японія на останніх хвилинах вирвала нічию з Нідерландами у стартовому матчі ЧС-2026

Збірна Нідерландів розписала мирову із Японією у матчі першого туру в групі F на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

Зустріч завершилася із рахунком 2:2.

Гра почалася з шаленого шансу Малена, проте він не зумів вразити ворота Зіона Сузукі, хоча й змусив японського воротаря здійснити гарний сейв. Здавалося, що нідерландці ближче до забитого голу, проте "самураї" більше володіли м'ячем.

Після вже знаменитої рекламної паузи на гідратацію Мален знову створив небезпеку біля воріт Сузукі, утім, цього разу влучив прямо у воротаря. Пізніше мав свій момент Гакпо, але він вдарив по трибунах.

Наприкінці першої 45-хвилинки японці створили пару гострих моментів, але так й не змогли "розмочити" рахунок.

Другий тайм "Ораньє" розпочали з бажанням нарешті відкрити рахунок, що їм і вдалося. На 50-й хвилині лідер оборони Ліверпуля Вірджил Ван Дейк зробив те, що він краще над усе вміє робити в атаці – замкнув головою передачу. Гравенберх записав до свого активу асист.

Ван Дейк, до речі, став другим захисником в історії збірної Нідерландів, який зумів відзначитися забитим м'ячем на чемпіонаті світу.

Але "самураї" не довго вагалися з відповіддю. Вже через 6 хвилин Кейто Накамура пробив з кінця лівого боку карного майданчика прямо у воротарський кут. Паритет відновлений, але ненадовго.

Згодом Саммервіл знову встановив перевагу для нідерландців. Нападник "Ораньє", який за три хвилини до свого голу заробив жовту картку, відзначився красивим дальнім ударом з правого флангу. Другий асист Гравенберха, до речі.

Далі була можливість забити у Гакпо, який після передачі прорвався у карний майданчик "самураїв", але навіть б у разі взяття воріт його б скасували через офсайд.

Після чого підопічні Рональда Кумана створили пару гострих моментів, проте кінець гри запам'ятався тиском японців, хоча не все у них виходило, але Камада здійснив диво. Він врятував команду від поразки. Півзахисник просто фантастично пробив головою з подачі кутового.

Втративши перевагу, нідерландці пішли в атаку, але вже було запізно. Свисток рефері оголосив про нічию.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група F, 1-й тур, 14 червня

Нідерланди – Японія 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 51 Ван Дейк, 1:1 – 57 Накамура, 2:1 – 64 Саммервілл, 2:2 – 89 Камада

Нагадаємо, що збірна Німеччини розгромила Кюрасао у матчі першого туру в групі Е на чемпіонаті світу 2026 з футболу з рахунком 7:1. Це була перша гра для кюрасавців в історії мундіалів.